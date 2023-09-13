Советник администрации президента Украины Михаил Подоляк должен разъяснить свои слова о "слабом интеллектуальном потенциале" Китая, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин.
Она призвала украинские власти также проанализировать публичные заявления человека, который представляет Киев.
"Я не знаю подоплеки высказываний этого лица, он должен сделать разъяснения. Соответствующие лица должны тщательно это проанализировать и отнестись правильно", — отметила представитель МИД КНР.
Накануне Подоляк допустил оскорбительные высказывания в отношении Китая и Индии, которые продолжают сотрудничать с Россией и не желают слепо соблюдать западные санкции.
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