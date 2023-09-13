МИД Китая требует у Киева объяснить слова Подоляка о "слабом интеллекте" КНР

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Советник администрации президента Украины Михаил Подоляк должен разъяснить свои слова о "слабом интеллектуальном потенциале" Китая, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин.

Фото: CreativeCommons

Она призвала украинские власти также проанализировать публичные заявления человека, который представляет Киев.

"Я не знаю подоплеки высказываний этого лица, он должен сделать разъяснения. Соответствующие лица должны тщательно это проанализировать и отнестись правильно", — отметила представитель МИД КНР.

Накануне Подоляк допустил оскорбительные высказывания в отношении Китая и Индии, которые продолжают сотрудничать с Россией и не желают слепо соблюдать западные санкции.