Зеленский: западные страны позволили России закрепиться на Украине

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Украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз раскритиковал своих партнёров. По его словам, именно Запад виноват в том, что РФ смогла закрепиться на территории Украины.

Фото: openverse.org

Как подчеркнул Зеленский, это произошло из-за медлительности западных стран с поставками иностранных вооружений. Он добавил, что военные ВСУ "ждали слишком долго" получения обещанной техники. Россия за этот период смогла подготовиться к контрнаступлению, считает украинский президент.

"Россия закрепилась на Украине, заминировала поля", — уточнил Зеленский в беседе с телеканалом CNN.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что у Зеленского заканчиваются деньги и ресурсы, необходимые для успешного контрнаступления. По его мнению, Киев не получит преимущество в ходе конфликта, даже если Запад передаст ему новую технику.