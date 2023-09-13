Захарова: РФ выразила демарш Баку из-за высказываний о выборах в новых регионах

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МИД России выступил с дипломатическим демаршем перед Баку, поскольку Азербайджан заявил, что не признаёт выборы на территории новых российских регионов. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Фото: Openverse

По её словам, оценки Азербайджана являются неприемлемыми на фоне союзнических отношений между государствами.

"По дипломатической линии перед азербайджанской стороной был проведён демарш", — подчеркнула Захарова в ходе брифинга.

Она призвала руководство Азербайджана уважать территориальную целостность России.

Ранее пресс-служба азербайджанского МИД обнародовала релиз, где сказано, что голосование в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не может иметь какую-либо юридическую силу.

Новые регионы вошли в состав России осенью 2022 года. Президент страны Владимир Путин предложил Госдуме учредить День воссоединения РФ с Донецкой и Луганской Народными Республиками, а также с Запорожской и Херсонской областями.