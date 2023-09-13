МИД России выступил с дипломатическим демаршем перед Баку, поскольку Азербайджан заявил, что не признаёт выборы на территории новых российских регионов. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
По её словам, оценки Азербайджана являются неприемлемыми на фоне союзнических отношений между государствами.
"По дипломатической линии перед азербайджанской стороной был проведён демарш", — подчеркнула Захарова в ходе брифинга.
Она призвала руководство Азербайджана уважать территориальную целостность России.
Ранее пресс-служба азербайджанского МИД обнародовала релиз, где сказано, что голосование в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не может иметь какую-либо юридическую силу.
Новые регионы вошли в состав России осенью 2022 года. Президент страны Владимир Путин предложил Госдуме учредить День воссоединения РФ с Донецкой и Луганской Народными Республиками, а также с Запорожской и Херсонской областями.
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