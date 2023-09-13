Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук дал понять, что ракетный удар по Крыму наносился с помощью авиации.
В своих соцсетях он написал о "ночном хлопке" в Севастополе и поблагодарил украинских пилотов за "отличную боевую работу", а также пообещал, что будет продолжение.
Украинская авиация может наносить подобные удары, насколько известно, лишь западными дальнобойными ракетами Storm Shadow и SCALP. Их применение Россия не подтверждала.
Напомним, сегодня Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе. Семь ракеты были сбиты средствами ПВО. Какие именно ракеты были применены, в ведомстве не уточнили.
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