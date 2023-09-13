Ходаковский: Запад пообещал Украине пятьдесят самолётов F-16 в надежде радикально повлиять на ход СВО

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

В надежде радикально поменять ход военных действий Запад пообещал Украине пятьдесят самолётов F-16. Об этом пишет в своём Telegram-канале экс-комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

Он отметил, что ёрничать по этому поводу — мол, "Леопарды" уже повлияли — не стоит.

Затяжка военных действий и их кровопролитный характер обусловлены именно западными поставками, поэтому не годится подвергать сарказму эти самые поставки. Другое дело, что российские военные учатся справляться и с этим, добавил офицер.

По его мнению, истребители Киеву не помогут, так как поставлены они будут уже слишком поздно.

"Предполагается, что первые пилоты для этих самолётов получат квалификацию в феврале двадцать четвёртого, и есть какой-то график поставок этих самолётов, растянутый во времени… Понятно, что Западу хочется продлить процесс на как можно более долгий срок, и он будет стараться поддерживать функционирование умирающего организма, — но я не вижу у Украины способности подстраиваться под пожелания Запада", — заключил военный.