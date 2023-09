Your browser does not support the audio element.

В надежде радикально поменять ход военных действий Запад пообещал Украине пятьдесят самолётов F-16. Об этом пишет в своём Telegram-канале экс-комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.