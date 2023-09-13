Американский военкор, экс-военный Патрик Ланкастер побывал в Донбассе и выяснил, что жители республики считают свой регион частью Российской Федерации, а не украинского государства.
По его словам, во время встреч с жителями Донбасса он неоднократно говорил им, что Вашингтон и союзники США считают их республику Украиной.
"Но они все до одного отвечали, что они — часть России", — отметил журналист в эфире Judging Freedom.
Он порекомендовал западным странам принять эти сведения в качестве простого факта, даже если это им не нравится.
Кроме того, Ланкастер подчеркнул: в период выборов на территории РФ украинские войска часто осуществляли атаки на города и сёла Донбасса, которые приводили к жертвам среди мирного населения.
Ранее американская журналистка Ева Бартлетт заявила, что военные преступления Киева в ДНР не прекращаются уже на протяжении девяти лет.
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