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Американский военкор Ланкастер: Донбасс считает себя частью Российской Федерации

1:02
Мир

Американский военкор, экс-военный Патрик Ланкастер побывал в Донбассе и выяснил, что жители республики считают свой регион частью Российской Федерации, а не украинского государства.

Американский военкор Ланкастер: Донбасс считает себя частью Российской Федерации
Фото: Openverse

По его словам, во время встреч с жителями Донбасса он неоднократно говорил им, что Вашингтон и союзники США считают их республику Украиной.

"Но они все до одного отвечали, что они — часть России", — отметил журналист в эфире Judging Freedom.

Он порекомендовал западным странам принять эти сведения в качестве простого факта, даже если это им не нравится.

Кроме того, Ланкастер подчеркнул: в период выборов на территории РФ украинские войска часто осуществляли атаки на города и сёла Донбасса, которые приводили к жертвам среди мирного населения.

Ранее американская журналистка Ева Бартлетт заявила, что военные преступления Киева в ДНР не прекращаются уже на протяжении девяти лет.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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