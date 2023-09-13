Daily Mail: у семилетней школьницы из США диагностировали деменцию

У семилетней школьницы из США врачи диагностировали детскую деменцию. Как сообщают СМИ, родители провели Айлу Эдвардс к офтальмологу, так как их дочь начала жаловаться на ухудшение своего зрения.

Фото: "Education Programs - Hashoo Foundation" by Hashoo Foundation USA - Houston, TX is licensed under CC BY-SA 2.0.

Первоначальный медицинский осмотр выявил некие проблемы с глазами, и было решено провести дополнительное обследование.

"Её зрение было немного нечётким на дальних расстояниях, но это не было чем-то необычным для ребёнка, который был на грани того, чтобы носить очки", — цитирует маму школьницы Daily Mail.

После подробного медицинского обследования диагноз Айле всё же поставили — это болезнь Баттена. Это редкое генетическое заболевание, которое приводит к постепенному угасанию активности мозга в течение периода от пяти до десяти лет.

На данный момент не существует лекарства, способного полностью излечить это состояние. Продолжительность жизни таких пациентов составляет не более 25 лет.