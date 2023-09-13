У семилетней школьницы из США врачи диагностировали детскую деменцию. Как сообщают СМИ, родители провели Айлу Эдвардс к офтальмологу, так как их дочь начала жаловаться на ухудшение своего зрения.
Первоначальный медицинский осмотр выявил некие проблемы с глазами, и было решено провести дополнительное обследование.
"Её зрение было немного нечётким на дальних расстояниях, но это не было чем-то необычным для ребёнка, который был на грани того, чтобы носить очки", — цитирует маму школьницы Daily Mail.
После подробного медицинского обследования диагноз Айле всё же поставили — это болезнь Баттена. Это редкое генетическое заболевание, которое приводит к постепенному угасанию активности мозга в течение периода от пяти до десяти лет.
На данный момент не существует лекарства, способного полностью излечить это состояние. Продолжительность жизни таких пациентов составляет не более 25 лет.
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