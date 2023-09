У семилетней школьницы из США врачи диагностировали детскую деменцию. Как сообщают СМИ, родители провели Айлу Эдвардс к офтальмологу, так как их дочь начала жаловаться на ухудшение своего зрения.

