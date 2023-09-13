Официальный Ереван не обращался в Североатлантический альянс с просьбой принять его в блок, сообщили в НАТО. Поэтому альянс не рассматривает вопрос расширения "географии" за счёт Армении.
Так в НАТО прокомментировали недавнее заявление председателя Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтера Фелингера.
"Господин Фелингер официально не имеет отношения к НАТО. Он не сотрудник НАТО, его взгляды и мнения — его собственные и не отражают точку зрения альянса", — сообщили в альянсе "Известиям".
Как уточнили в блоке, никаких предложений или просьб НАТО от Армении не получало.
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