Альянс: НАТО не рассматривает вариант расширения блока за счёт Армении

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Официальный Ереван не обращался в Североатлантический альянс с просьбой принять его в блок, сообщили в НАТО. Поэтому альянс не рассматривает вопрос расширения "географии" за счёт Армении.

Фото: "NATO Parliamentary Assembly Pre-Summit Conference" by Foreign, Commonwealth & Development Office is licensed under CC BY 2.0.

Так в НАТО прокомментировали недавнее заявление председателя Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтера Фелингера.

"Господин Фелингер официально не имеет отношения к НАТО. Он не сотрудник НАТО, его взгляды и мнения — его собственные и не отражают точку зрения альянса", — сообщили в альянсе "Известиям".

Как уточнили в блоке, никаких предложений или просьб НАТО от Армении не получало.