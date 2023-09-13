Жители Британии жалуются на громкие звуки, которые раздаются с полигона Lydd Ranges, где инструкторы НАТО обучают украинских солдат. Об этом пишет Джордж Гриллс в статье для Times.
По его словам, жители Лидда были вынуждены отправиться в горсовет. Горожане заявили, что взрывы и дым с полигона мешают им нормально жить, уточнил журналист. Он добавил, что британцы попросили местных политиков утвердить меры для улучшения ситуации.
"Я предлагаю её закрыть. Взрывы действительно очень шумные… Я ненавижу здесь жить", — приводит издание комментарий жителя Лидда Алана Смарта.
Как пояснил британец, во время стрельбы вибрации охватывают его дом, а стёкла начинают дребезжать. При этом в Министерстве обороны Британии согласились немного уменьшить количество тренировок на полигоне из-за нежелания ссориться с гражданами, проживающими в Лидде.
Ранее журналист Чей Боуз обвинил экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в гибели большого числа украинцев.
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