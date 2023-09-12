Германия и Венгрия не станут выдавать Украине уклонистов

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Германия и Венгрия заявили, что они не будут выдавать украинских граждан, которые бежали от мобилизационных мероприятий, обратно в Украину. Эту информацию сообщили немецкая газета Deutsche Welle и премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен.

Фото: openverse

"Мы не проводим расследований в отношении кого-либо из украинских беженцев, чтобы выяснить, были ли они призваны на военную службу. Венгрия не занимается их экстрадицией на Украину"- говорил премьер-министр Жолт Шемьен.

Другое СМИ Hungarian Today также сообщило о том же заявлении Шемиена.

Deutsche Welle подчеркнула, что экстрадиция лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу, законодательством Германии не предусмотрена. Дезертирство само по себе не может служить правовым основанием для экстрадиции гражданина Украины или гражданки любой другой страны.

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