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Германия и Венгрия не станут выдавать Украине уклонистов

0:55
Мир

Германия и Венгрия заявили, что они не будут выдавать украинских граждан, которые бежали от мобилизационных мероприятий, обратно в Украину. Эту информацию сообщили немецкая газета Deutsche Welle и премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен.

Германия и Венгрия не станут выдавать Украине уклонистов
Фото: openverse

"Мы не проводим расследований в отношении кого-либо из украинских беженцев, чтобы выяснить, были ли они призваны на военную службу. Венгрия не занимается их экстрадицией на Украину"- говорил премьер-министр Жолт Шемьен.

Другое СМИ Hungarian Today также сообщило о том же заявлении Шемиена.

Deutsche Welle подчеркнула, что экстрадиция лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу, законодательством Германии не предусмотрена. Дезертирство само по себе не может служить правовым основанием для экстрадиции гражданина Украины или гражданки любой другой страны.

 

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Экстрадиция уклонистов в Украину - Арахамия
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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