Король Марокко сдал кровь для пострадавших во время землетрясения

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Король Марокко Мохаммед VI предпринял шаг, чтобы помочь жертвам мощного землетрясения, которое привело к тысячам госпитализаций, сообщает агентство Maghreb Arabe Press. Во время визита в Марракеш он лично посетил пострадавших в Университетском больничном центре, названном в его честь, и сдал кровь, чтобы помочь в их лечении.

Фото: openverse

Согласно сообщениям, в настоящее время более 2100 пострадавших получают медицинскую помощь в больницах по всему региону Марракеш — Сафи, причем 484 из них находятся в тяжелом состоянии. Тысячи граждан Марокко также собрались, чтобы поддержать своих раненых соотечественников, выстроившись в очереди в центры сдачи крови.

Министерство внутренних дел Марокко ранее сообщило, что в результате землетрясения пострадали 5530 человек, в том числе 2901 погибших, большинство из которых (1643 человека) были жителями провинции Аль-Хауз. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября, его эпицентр находился в 77 километрах от города Марракеш. Впоследствии в соседних районах было зафиксировано несколько более мелких подземных толчков магнитудой от 3,2 до 4,8.

Президент России Владимир Путин также выразил свои соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с последствиями этого разрушительного землетрясения.

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