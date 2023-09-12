Во Франции временно запретили продажи iPhone 12 из-за повышенного излучения

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Национальное агентство по частотам Франции (ANFR) приняло временное решение о запрете продажи iPhone 12, выпущенных компанией Apple, на территории страны. Эта информация была опубликована на сайте ANFR.

Фото: "iphone" by twicepix is licensed under CC BY-SA 2.0.

В сообщении говорится, что ANFR просит Apple отозвать iPhone 12 с французского рынка с 12 сентября 2023 года из-за превышения уровня удельного коэффициента поглощения (SAR), который используется для измерения воздействия электромагнитных полей мобильных телефонов на человека. SAR для iPhone 12 составляет 5,7 ватт на 1 кг, что превышает установленный предельный стандарт в 4 ватта на 1 кг.

ANFR призывает Apple предпринять все необходимые меры для устранения этой неисправности как можно скорее. В противном случае, компания будет вынуждена отозвать все уже проданные устройства.

Министр-делегат по цифровому переходу и телекоммуникациям Франции, Жан-Ноэль Барро, отметил, что это превышение стандарта является незначительным. Apple имеет две недели на решение проблемы путем обновления программного обеспечения. В случае невыполнения этого требования, будет принято решение о возврате из обращения уже находящихся в продаже iPhone 12.

Барро подчеркнул, что правила должны соблюдаться всеми компаниями без исключения, и Apple не может быть исключением из этого правила.

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