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На юго-западе США из-за добычи воды появились глубокие трещины в земле

2:38
Мир

Чрезмерная добыча подземных вод в США привела к образованию обширных трещин в грунте по всему юго-западному региону. Эти огромные трещины наблюдаются в таких штатах, как Аризона, Юта и Калифорния.

На юго-западе США из-за добычи воды появились глубокие трещины в земле
Фото: Openverse

Подземные воды играют жизненно важную роль в качестве источника пресной воды на нашей планете: на их долю приходится почти половина всей питьевой воды и около 40% мирового орошения. Однако темпы забора подземных вод человеком превышают естественные возможности Земли по их восполнению.

Джозеф Кук, исследователь Геологической службы штата Аризона, специализирующийся на изучении земных трещин, объясняет, что при чрезмерном извлечении подземных вод из естественных водоносных горизонтов происходит проседание почвы, что приводит к образованию трещин. Эти трещины не имеют естественного происхождения, а являются следствием деятельности человека.

Эти трещины свидетельствуют о наличии напряжения в земной коре и обычно окружают большие плоские участки земли, которые опустились из-за потери поддержки грунтовых вод. Они представляют собой угрозу для таких объектов инфраструктуры, как дома, дороги, каналы и плотины, а также влияют на стоимость недвижимости, поголовье скота и безопасность людей.

В Аризоне об этой проблеме знают давно, и мониторинг ведется, по крайней мере, с 2002 г. Геологическая служба Аризоны зафиксировала около 272 км трещин.

В недавнем расследовании, проведенном газетой The New York Times, подчеркивается, что эти трещины являются симптомом национального кризиса. Исследование, в ходе которого изучался уровень воды в тысячах точек по всей территории США, показало, что водоносные горизонты, снабжающие около 90% водопроводных систем страны, истощаются до такой степени, что их восстановление может оказаться невозможным.

За последние четыре десятилетия почти в половине наблюдаемых участков уровень воды значительно снизился, а в четырех из каждых десяти участков за последнее десятилетие был достигнут рекордно низкий уровень воды. Добыча подземных вод в США опережает их естественное восполнение, и для восстановления водоносных горизонтов могут потребоваться столетия или даже тысячи лет, если восстановление вообще возможно. По словам Кука, некоторые районы Аризоны уже необратимо повреждены.

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Трещина, расколовшая Америку – как разлом Сан Андреас угрожает американским городам
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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