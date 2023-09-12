Приграничные страны ЕС хотят создать альянс для конфискации машин граждан России

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Государства Евросоюза, у которых общая граница с Россией, собираются в ближайшие дни обсудить исполнение рекомендаций Еврокомиссии о запрете гражданам РФ посещать страны сообщества на автомобилях с российской регистрацией и номерами.

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"На этой неделе приграничные государства обсудят рекомендации Еврокомиссии относительно автомобилей с российскими номерами, чтобы определить общие способы их имплементации", — цитирует РБК главу МИД Эстонии Маргуса Тсахкну.

По словам министра, ограничения более эффективны, когда применяются коллективно. С Россией граничат Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.

Вице-министр иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене во вторник заявила, что Вильнюс будет придерживаться рекомендаций Еврокомиссии. Они не распространяются на тех, кто следует транзитом в Калининград (на что требуются подтверждающие документы).

Однако в Финляндии пока отказываются следовать рекомендациям Еврокомиссии. Руководитель санкционного отдела МИД страны Пиа Сариваара назвала не соответствующими действительно сообщения, что машины с российскими номерами не смогут въехать в Финляндию.

По её словам, если будет принято другое решение на этот счёт, о нём объявят заблаговременно.