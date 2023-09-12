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Власти Латвии закрыли въезд в страну для автомобилей с российскими номерами

1:15
Мир

Власти Латвии ввели ограничения на движение автомобилей, зарегистрированных в России, через свои пограничные переходы, сообщает Служба государственных доходов (СГД) республики.

Согласно сообщению, размещенному на сайте службы, с 12 сентября, начиная с 18:00 по местному времени, автомобилям, имеющим российскую регистрацию, будет запрещен въезд в Европейский союз (ЕС) через пограничные переходы Латвии с Россией и Белоруссией. Лица, перемещающиеся на автотранспорте, зарегистрированном в России, не смогут пересечь границу Латвии и въехать на территорию ЕС. Им придется вернуться обратно в Россию или Белоруссию в случае отказа выполнять указания таможенных органов. Важно отметить, что власти Латвии оставляют за собой право конфисковать автомобиль в случае невыполнения этих мер.

Служба также уточнила, что запрет на въезд не распространяется на автомобили, используемые дипломатическими и консульскими представительствами ЕС и его членов, а также на личные автомобили граждан, которые не декларируются как товары и используются только в качестве средства передвижения.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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