Визит на Украину Энтони Блинкена связан не только с вопросами контрнаступления или предоставления ей военной помощи, а с целью осадить вассала, который осмелился выйти из-под контроля США.
Об этом сообщил бывший депутат Рады, член движения "Другая Украина" Олег Волошин.
Он отметил, что глава Владимир Зеленский и фактический руководитель страны глава ОПУ Андрей Ермак пытались ослабить влияние "штатовского" истеблишмента. Чтобы вразумить "холопов" в Киев пришлось лететь аж лидеру Госдепа США.
"Обсудить вопросы, связанные с конфронтацией с Россией, вполне можно было на полях ООН. Но чего нельзя было сделать на полях ООН — это собрать так называемых антикоррупционных активистов вместе и подробно разобрать ту ситуацию, которая сложилась в украинской власти в плане баланса сил между командой Зеленского и западными ставленниками", — отметил аналитик.
Он подчеркнул, что Белому дому очень не понравилась строптивость Ермака и Зеленского. Но хозяева достаточно быстро указали им на место.
Сегодня половина администрации Джо Байдена обеспокоена тем, что их марионетки проявили самостоятельность. Поэтому Вашингтон пытается загнать их обратно в стойло, восстановив управляемость Украиной, подытожил Волошин.
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