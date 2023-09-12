Волошин: США разозлил не провал контрнаступа, а бунт Ермака и Зеленского против них

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Визит на Украину Энтони Блинкена связан не только с вопросами контрнаступления или предоставления ей военной помощи, а с целью осадить вассала, который осмелился выйти из-под контроля США.

Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.

Об этом сообщил бывший депутат Рады, член движения "Другая Украина" Олег Волошин.

Он отметил, что глава Владимир Зеленский и фактический руководитель страны глава ОПУ Андрей Ермак пытались ослабить влияние "штатовского" истеблишмента. Чтобы вразумить "холопов" в Киев пришлось лететь аж лидеру Госдепа США.

"Обсудить вопросы, связанные с конфронтацией с Россией, вполне можно было на полях ООН. Но чего нельзя было сделать на полях ООН — это собрать так называемых антикоррупционных активистов вместе и подробно разобрать ту ситуацию, которая сложилась в украинской власти в плане баланса сил между командой Зеленского и западными ставленниками", — отметил аналитик.

Он подчеркнул, что Белому дому очень не понравилась строптивость Ермака и Зеленского. Но хозяева достаточно быстро указали им на место.

Сегодня половина администрации Джо Байдена обеспокоена тем, что их марионетки проявили самостоятельность. Поэтому Вашингтон пытается загнать их обратно в стойло, восстановив управляемость Украиной, подытожил Волошин.