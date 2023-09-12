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Серия скандалов на фоне оружейной зависимости: Киев судится с западными партнëрами

3:19
Мир

Правительство Украины подало иски в суд против как минимум двух западных военных компаний, которые не выполнили контракты на поставку оборудования или не вернули авансов, уплаченных Киевом за военные сделки, сообщает EADaily.

Серия скандалов на фоне оружейной зависимости: Киев судится с западными партнëрами
Фото: openverse

Министерство обороны Украины столкнулось с рядом скандалов, связанных с закупками военной продукции. За последние 18 месяцев вооруженные силы Киева стали зависимыми от западного оружия, отмечает американское издание.

По информации, предоставленной военным ведомством киевского режима Newsweek, 11% всех подписанных контрактов на вооружение после начала конфликта заключены с иностранными поставщиками, и лишь немногие из них испытали трудности с выполнением своих обязательств в полной мере.

Шесть иностранных компаний, включая две американские, частично или полностью не выполнили свои обязательства по некоторым контрактам, но внесли частичные поставки или вернули авансовые платежи, сообщило министерство. Две европейские компании не поставили товар и не вернули авансовые платежи, и в отношении них принимаются юридические меры.

В Киеве отказались назвать компании или предоставить подробности о контрактах, ссылаясь на необходимость защиты конфиденциальной военной информации в условиях военного положения. По мнению Министерства обороны Украины, раскрытие такой информации может затруднить выполнение обязательств иностранными поставщиками, особенно при заключении соглашений с производителями и подрядчиками на поставку вооружения и военной техники в страны, не участвующие в конфликте на Украине.

В прошлом месяце, на тот момент, министр обороны Алексей Резников сообщил, что украинское правительство подало несколько арбитражных исков против польской компании Alfa.

"Таких фирм много, и, к сожалению, даже влиятельные участники рынка не смогли выполнить подписанные контракты", — отметил он тогда, добавив, что ведомство уже выиграло одно арбитражное дело против неуказанного иностранного поставщика.

Алексей Резников покинул свой пост в начале этого месяца по просьбе президента Владимира Зеленского. В прошлом году он оказался втянутым в крупный коррупционный скандал, связанный с завышенными ценами на контракт по закупке военных пайков, хотя он не нес личной ответственности за эту сделку, напоминает Newsweek.

"Есть также украинские фирмы, которые не поставили обещанные партии оружия и оборудования, американские также", — добавил он.

Отмечается, что техника, поставленная из американских запасов, предварительно размещенных в Кувейте и предназначенная для Украины, не была готова к боевым действиям, как отметил ранее в этом году генеральный инспектор Министерства обороны США. При проверке склада в арабской монархии, который был одним из семи подобных складов по всему миру, "мы выявили проблемы, которые привели к непредвиденному техническому обслуживанию, ремонту и увеличению сроков поставки для обеспечения готовности военной техники, выбранной для поддержки ВСУ", — говорилось в докладе, датированном 23 мая.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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