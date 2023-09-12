США взяли курс на заморозку украинского конфликта по корейскому сценарию

1:46 Your browser does not support the audio element. Мир

В Вашингтоне нарастает недовольство в отношении лидера украинского режима, Владимира Зеленского. Это происходит на фоне усиливающихся признаков того, что США решили замедлить эскалацию конфликта на Украине, сообщает EADaily.

Фото: openverse

Украинский Telegram-канал "Резидент" сообщает о этой ситуации, ссылаясь на свои источники в Офисе Президента Украины и других органах власти. Сообщается, что все они согласны в том, что американцы придерживаются стратегии замораживания вооруженного конфликта на Украине, аналогичной корейскому сценарию. В этой связи Вашингтон рассматривает Зеленского как препятствие на этом пути и намерен оказать на него давление.

По сведениям инсайдеров, этот процесс уже начался. Сотрудники американского посольства в Киеве активно проводят встречи с представителями политической и экономической элиты. На этих встречах американские дипломаты убеждают участников поддерживать западную повестку и остро критиковать власть за коррупцию, отсутствие реформ и непотизм. Они также предлагают новым потенциальным оппозиционерам безопасность и полную поддержку.

Авторы канала считают, что пока не идет речь о полном "предательстве" Зеленского и его окружения, но администрация Байдена беспокоится о том, что влияние Офиса Президента Украины на политические процессы в стране становится слишком значительным.

Следовательно, её необходимо ослабить, чтобы иметь полный контроль над Банковой. Только в этом случае США могут начать добиваться заморозки конфликта, не рискуя нежелательными действиями со стороны своих киевских партнеров.