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США взяли курс на заморозку украинского конфликта по корейскому сценарию

1:46
Мир

В Вашингтоне нарастает недовольство в отношении лидера украинского режима, Владимира Зеленского. Это происходит на фоне усиливающихся признаков того, что США решили замедлить эскалацию конфликта на Украине, сообщает EADaily.

США взяли курс на заморозку украинского конфликта по корейскому сценарию
Фото: openverse

Украинский Telegram-канал "Резидент" сообщает о этой ситуации, ссылаясь на свои источники в Офисе Президента Украины и других органах власти. Сообщается, что все они согласны в том, что американцы придерживаются стратегии замораживания вооруженного конфликта на Украине, аналогичной корейскому сценарию. В этой связи Вашингтон рассматривает Зеленского как препятствие на этом пути и намерен оказать на него давление.

По сведениям инсайдеров, этот процесс уже начался. Сотрудники американского посольства в Киеве активно проводят встречи с представителями политической и экономической элиты. На этих встречах американские дипломаты убеждают участников поддерживать западную повестку и остро критиковать власть за коррупцию, отсутствие реформ и непотизм. Они также предлагают новым потенциальным оппозиционерам безопасность и полную поддержку.

Авторы канала считают, что пока не идет речь о полном "предательстве" Зеленского и его окружения, но администрация Байдена беспокоится о том, что влияние Офиса Президента Украины на политические процессы в стране становится слишком значительным.

Следовательно, её необходимо ослабить, чтобы иметь полный контроль над Банковой. Только в этом случае США могут начать добиваться заморозки конфликта, не рискуя нежелательными действиями со стороны своих киевских партнеров.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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