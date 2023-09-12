Алёхин: "Альтернатива для Украины без РФ — влачить жалкое существование, выпрашивая деньги у соседей"

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Даже без денег Запада украинское государство может продолжить существовать — но, будучи при этом беднейшей страной в Европе.

Фото: Openverse

Об этом сообщил социальный технолог и волонтер Роман Алёхин.

"Есть достаточно бедных государств, которые существуют на периферии ЕС, и как-то существуют. Не живут, не развиваются, а каким-то образом не вымерли", — отметил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

А без развитого и восстановленного востока Незалежная обречена на нищету, подчеркнул он. Ведь даже украинские пропагандисты заявили, что надо что-то делать с восточными областями, поскольку промышленности там не будет — они уже думают на перспективу, понимая, что весь восток страны будет дотационным регионом.

"Огромное количество людей за чертой бедности, без работы. Будет потихонечку существовать, в упадке, выпрашивая деньги у соседей. Только так", — подытожил Алёхин.