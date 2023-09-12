Европе грозит нашествие огненных муравьев. Чем они опасны и доберутся ли до РФ

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Европе грозит нашествие колонии красных огненных муравьев, которые способны выводить из строя электрооборудование, автомобили и компьютеры, а также повреждать посевы. Эти насекомые уже нашли свой дом в Италии, и с учетом глобального потепления существует вероятность, что они распространятся по всей территории Европейского союза. Специалисты рассказали насколько эти муравьи представляют опасность для человека и смогут ли они добраться до России.

Фото: openverse

Как пояснил доктор биологических наук Сергей Ижевский, огненный муравей, известный также как красный муравей-импортник, является одним из самых опасных видов насекомых, проникающих на новые территории, в мире. У них сильный яд, и их укусы крайне болезненны.

"При укусе муравей впрыскивает в кожу человека яд из железы, расположенной в задней части брюшной зоны насекомого. Для людей с аллергическими реакциями такой укус может быть смертельным", — предостерег специалист.

Более того, нашествие этих видов насекомых на новые территории может нанести серьезный ущерб окружающей среде и привести к экономическим потерям.

Энтомолог Василий Марьинский, с другой стороны, подчеркнул, что для России такие муравьи не представляют угрозу, так как они могут выживать только в теплых климатических зонах, сообщает "Вечерняя Москва".

"Их исторический ареал находится в центральных районах Южной Америки. Суровые климатические условия в России не позволят этим насекомым распространиться или размножиться, поэтому нет необходимости беспокоиться о их появлении у нас на территории", — пояснил эксперт.