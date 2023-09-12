Политолог Бардин: Подоляк, оскорбивший Индию и Китай, прежде всего пиарщик, и это было сказано не просто так

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Политолог, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, оскорбившего Индию и Китай, сообщив. что эти страны, по его мнению, имеют "слабый интеллектуальный потенциал".

Фото: wikipedia.org

Политолог напомнил, что Подоляка — это прежде всего пиарщик, и уже потом — аналитик. PR-составляющая — оружие советника офиса Зеленского, и каждое своё заявление Подоляка продумывает, а не делает просто так, от нечего делать.

"В каждое заявление он вкладывает определённые цели и задачи. И, конечно, сейчас очень важно поссорить Китай и Индию со странами Евросоюза и со странами НАТО. Пока Россия пытается искать союзников на новых континентах — в Африке, на Ближнем Востоке, в Азии, в Китае, в Индии, то Подоляка таким образом пытается противопоставить страны одного континента другим. Он вызывает огонь на себя, он, конечно, ждет какой-то ответной реакции", — сказал Бардин.

Такими заявлениями советник Зеленского пытается вбить клин между странами, и иногда это ему даже удаётся, отметил эксперт. И хотя Подоляку часто критикуют, кто-то даже смеётся над ним, но все его высказывания имеют чёткую цель и чёткую логическую линию. Несмотря на все насмешки, он знает, что делает, уверен Бардин.

Однако на заявления Подоляки не нужно так бурно реагировать, считает эксперт, потому что именно на такую реакцию киевский политик и рассчитывает.

"Надо внимательно слушать заявления Подоляки, не реагировать, но всегда стараться понять, для чего он делает. То есть ни одно заявление он не делает просто так с бухты-барахты. За этот год он стал достаточно неплохим пиарщиком. Где-то он достигает своих целей, где-то не достигает. То есть, слушаем, записываем и внимательно думаем, для чего он это сказал", — добавил Бардин.

При этом политолог не исключил, что оскорбительное заявление Подоляки в адрес Индии и Китая могло быть согласовано с США и Британией, которые могли воспользоваться возможностью лишний раз уколоть своих соперников на мировой арене через неамериканского политика.

Бардин не думает, что конкретно от этого заявления будет большой скандал, но это — часть рутинной медиаработы Киева, которую проводит команда Зеленского при активной поддержке Запада.

Ранее Подоляка сообщил, что у Индии и Китая "слабый интеллектуальный потенциал", потому что они "не способны анализировать последствия своих действий".