У украинского контрнаступления нет никаких шансов на успех, хотя киевские власти пытаются всем доказать обратное, надеясь таким образом поднять моральных дух своих бойцов. Такое мнение высказал австрийский полковник Маркус Райснер в эфире немецкого телеканала n-tv.
"Все указывает на то, что украинское наступление застопорилось", — сказал Райснер.
Полковник напомнил сделанное ранее главой Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли заявление о том, что Киев может рассчитывать ещё на месяц-полтора наступательных действий.
Однако нужно также помнит, что погода скоро испортится, пойдут дожди, и положение ВСУ ещё больше осложнится.
"Если посмотреть на фотографии с поля боя, то значительных улучшений по сравнению с прошлой неделей не видно", — добавил Райснер.
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