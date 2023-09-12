Австрийский полковник Райснер: улучшений нет, контрнаступление ВСУ в тупике

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У украинского контрнаступления нет никаких шансов на успех, хотя киевские власти пытаются всем доказать обратное, надеясь таким образом поднять моральных дух своих бойцов. Такое мнение высказал австрийский полковник Маркус Райснер в эфире немецкого телеканала n-tv.

Фото: Кадр из видео

"Все указывает на то, что украинское наступление застопорилось", — сказал Райснер.

Полковник напомнил сделанное ранее главой Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли заявление о том, что Киев может рассчитывать ещё на месяц-полтора наступательных действий.

Однако нужно также помнит, что погода скоро испортится, пойдут дожди, и положение ВСУ ещё больше осложнится.

"Если посмотреть на фотографии с поля боя, то значительных улучшений по сравнению с прошлой неделей не видно", — добавил Райснер.