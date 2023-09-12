У россиян в украинском конфликте есть очевидное преимущество. В этом уверен экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Полковник напомнил, что у российской армии нет таких жутких потерь, как у украинцев. Состояние ВСУ на данный момент плачевно, подчеркнул Макгрегор.
Полковник не сомневается, что когда российское командование сочтёт нужным, оно начнёт наступательные действия и оттеснит ВСУ.
Между тем Киев пребывает в настоящем отчаянии, о чём говорят его попытки заставить страны ЕС выдать им сбежавших за границу украинских граждан для пополнения ими рядов ВСУ.
"Украина очень сильно проигрывает в этом конфликте. А силы русских растут с каждым днем, у ВСУ нет никаких шансов", — добавил Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
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