Полковник Макгрегор: Киев очень сильно проигрывает России в конфликте

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У россиян в украинском конфликте есть очевидное преимущество. В этом уверен экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: "File:БМП-3 під час АТО (29202179574).jpg" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Полковник напомнил, что у российской армии нет таких жутких потерь, как у украинцев. Состояние ВСУ на данный момент плачевно, подчеркнул Макгрегор.

Полковник не сомневается, что когда российское командование сочтёт нужным, оно начнёт наступательные действия и оттеснит ВСУ.

Между тем Киев пребывает в настоящем отчаянии, о чём говорят его попытки заставить страны ЕС выдать им сбежавших за границу украинских граждан для пополнения ими рядов ВСУ.

"Украина очень сильно проигрывает в этом конфликте. А силы русских растут с каждым днем, у ВСУ нет никаких шансов", — добавил Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.