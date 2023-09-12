По словам российского лидера Владимира Путина, Вашингтон толкает Киев к продолжению боевых действий, потому что желает продемонстрировать свой склад в их результативность.
При этом потери украинской армии США волнуют в последнюю очередь. Об этом глава государства сообщил на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"Вот у них выборный процесс начинается в ноябре, им во что бы то ни стало нужно показать хоть какой-то результат, и они толкают украинцев к продолжению боевых действий, что бы они публично не говорили, потому что им украинцев не жалко", — отметил Путин.
Президент РФ подчеркнул, что нынешним киевским властям тоже ничуть не даль украинцев. Киев готов и дальше "бросать в топку" всё новые и новые силы, тем самым лишь усугубляя ситуацию и затягивая конфликт.
Также Путин сказал, что Россия прекратить военные действия на Украине не может, пока продолжается украинское контрнаступление.
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