Путин: США хотят показать накануне выборов, что они не зря вкладывались в Украину

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По словам российского лидера Владимира Путина, Вашингтон толкает Киев к продолжению боевых действий, потому что желает продемонстрировать свой склад в их результативность.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

При этом потери украинской армии США волнуют в последнюю очередь. Об этом глава государства сообщил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Вот у них выборный процесс начинается в ноябре, им во что бы то ни стало нужно показать хоть какой-то результат, и они толкают украинцев к продолжению боевых действий, что бы они публично не говорили, потому что им украинцев не жалко", — отметил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что нынешним киевским властям тоже ничуть не даль украинцев. Киев готов и дальше "бросать в топку" всё новые и новые силы, тем самым лишь усугубляя ситуацию и затягивая конфликт.

Также Путин сказал, что Россия прекратить военные действия на Украине не может, пока продолжается украинское контрнаступление.