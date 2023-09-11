Венеция может потерять статус города из-за туристов

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Венеция перешагнула критическую точку: из-за огромного потока туристов местные жители бросают город, и теперь это уникальное место подвергается риску превратиться в город-призрак без постоянных жителей. Согласно информации итальянских СМИ, сокращение числа постоянных жителей дошло до "критической черты".

Фото: Openverse

Количество доступных мест для туристов в городе составляет почти 50 тысяч, тогда как население Венеции сократилось до 49 тысяч человек. Для понимания масштабов этой проблемы стоит отметить, что в начале 1950-х годов в Венеции проживало около 175 тысяч местных жителей. Уровень менее 50 тысяч был признан "критическим", Венеция достигла его летом 2022 года.

Ассоциация Ocio заявила, что местные жители вынуждены массово покидать город из-за "туристической монокультуры" и раскритиковала бездействие правительства.

Это осознают и в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Они рекомендовали включить Венецию в список "наследия, находящегося под угрозой исчезновения" из-за проблем, связанных с массовым туризмом. Предполагается, что это предложение будет обсуждаться на заседании Комитета всемирного наследия с 10 по 25 сентября.

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