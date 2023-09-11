Российским военным не составит большого труда справиться с американскими дальнобойными ракетами ATACMS, которые Киев надеется получить от США. На это обратил внимание бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик.
Украинские власти надеются, что эти ракеты дадут им возможность попытаться бить по отдалённым российским территориям. Между тем такие надежды эксперт считает напрасными.
"Москва знакома с этим типом оружия. Более того, русские могут перехватить этот тип оружия — они перехватывали ракеты Himars, Storm Shadow, они перехватят и ATACMS ", — сказал Берлетик в интервью The New Atlas.
В Вашингтоне не отрицали, что в один прекрасный день могут принять решение о передаче этих ракет Киева, так что Россия морально готова к такому решению, причём уже давно.
Днём ранее заместитель советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джон Файнер сообщил, что возможность передачи Украине ракет ATACMS не исключена.
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