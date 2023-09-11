Экс-морпех США Берлетик: русские уже перехватывали Himars, перехватят и ATACMS

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Российским военным не составит большого труда справиться с американскими дальнобойными ракетами ATACMS, которые Киев надеется получить от США. На это обратил внимание бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик.

Фото: wikimedia.org

Украинские власти надеются, что эти ракеты дадут им возможность попытаться бить по отдалённым российским территориям. Между тем такие надежды эксперт считает напрасными.

"Москва знакома с этим типом оружия. Более того, русские могут перехватить этот тип оружия — они перехватывали ракеты Himars, Storm Shadow, они перехватят и ATACMS ", — сказал Берлетик в интервью The New Atlas.

В Вашингтоне не отрицали, что в один прекрасный день могут принять решение о передаче этих ракет Киева, так что Россия морально готова к такому решению, причём уже давно.

Днём ранее заместитель советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джон Файнер сообщил, что возможность передачи Украине ракет ATACMS не исключена.