Финляндия усложнит правила выдачи ВНЖ студентам из других стран

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Финское правительство планирует ужесточить правила выдачи видов на жительство (ВНЖ) иностранным студентам и исследователям, сообщает телерадиоканал Yle.

Фото: Openverse

Согласно информации из программы, представленной каналом, рассматривается возможность расширения процесса проверки безопасности для тех, кто занят в сферах критической инфраструктуры и технологий.

Глава финского Министерства внутренних дел, Мари Рантанен, подчеркнула, что действующее законодательство о иностранцах уже предусматривает возможность отказа в выдаче ВНЖ на основе риска для безопасности и общественного порядка.

Ранее телерадиоканал сообщал о планах правительства Финляндии увеличить плату за обучение для студентов из стран, не входящих в состав Евросоюза и Европейской экономической зоны.

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