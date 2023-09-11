Разрушили страну: полковник Макгрегор рассказал о единственном "достижении" США на Украине

После окончания конфликта Украина не подлежит восстановлению, восстанавливать там просто нечего, и вина за это полностью лежит на Вашингтоне. На это обратил внимание экс-советник Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Фото: kyivpost.com

Полковник считает, что США в принципе не могут ослабить Россию посредством противостояния с Украиной, зато последнюю они погубили окончательно и бесповоротно, теперь страна просто не подлежит восстановлению.

"Заявления, что мы можем хоть как-то навредить России — это одна большая ложь. Единственное, в чем мы преуспели — это убийство украинской нации. Мы разрушили страну. Я не думаю, что они восстановятся и через годы, десятки лет. Вот наше достижение", — написал Макгрегор соцсети X.

Россия превосходит Украину по всем пунктам, включая намного более сильную и лучше организованную армию, более мощное и современное вооружение.

Кроме того, стоит упомянуть не только военное, но также финансовое и экономическое преимущество России, которая, по словам Макгрегора, сейчас пребывает в "отличном состоянии", а россияне поддерживают начинания своего лидера Владимира Путина.