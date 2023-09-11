Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ЕС ждут проблемы с украинскими мигрантами в случае прекращения поддержки Киева.
По словам дипломата, Зеленский стал для западных стран новой инфекцией — "Covid-23". Она считает, что Запад ещё "хлебнёт горя" из-за руководителя Украины.
"Подобные заявления доказывают нацистскую сущность киевского режима и её террористическую реализацию", — подчеркнула Захарова в Telegram-канале.
Ранее Зеленский предупредил ЕС о "непредсказуемой реакции" украинских беженцев в случае сокращения помощи. Он также предрёк увеличение потока мигрантов в европейские страны из-за продолжения вооружённого конфликта.
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