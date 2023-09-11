В украинской армии должен начаться бунт против лидера страны Владимира Зеленского. Так считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Аналитик признался, что не понимает, почему украинские военные до сих пор терпят то, что творит в отношении них Зеленский.
"Я ожидаю подобного, я удивлен, что этого еще не произошло", — отметил Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.
Эксперт обратил внимание, что у Зеленского нет политической воли, он лгал своему народу с самого начала, ещё во время предвыборной кампании, когда обещал завершить конфликт с РФ, но после этого ухудшил ситуацию до крайности.
Джонсон напомнил, что, согласно опросам, большинство украинцев недовольны действиями Зеленского, и очевидно, что в основе таких настроений лежит нынешний конфликт.
"Я не вижу большого энтузиазма на Украине, чтобы продолжать военные действия и дальше терять людей", — добавил Джонсон.
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