Экс-аналитик ЦРУ Джонсон не понимает, почему ВСУ до сих пор не подняли бунт против Зеленского

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В украинской армии должен начаться бунт против лидера страны Владимира Зеленского. Так считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Фото: edition.cnn.com

Аналитик признался, что не понимает, почему украинские военные до сих пор терпят то, что творит в отношении них Зеленский.

"Я ожидаю подобного, я удивлен, что этого еще не произошло", — отметил Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.

Эксперт обратил внимание, что у Зеленского нет политической воли, он лгал своему народу с самого начала, ещё во время предвыборной кампании, когда обещал завершить конфликт с РФ, но после этого ухудшил ситуацию до крайности.

Джонсон напомнил, что, согласно опросам, большинство украинцев недовольны действиями Зеленского, и очевидно, что в основе таких настроений лежит нынешний конфликт.

"Я не вижу большого энтузиазма на Украине, чтобы продолжать военные действия и дальше терять людей", — добавил Джонсон.