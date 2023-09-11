Политолог Елисеева рассказала, почему Байдена не изберут на второй срок

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Если Джозеф Байден вновь решит баллотироваться на пост президента США, то для республиканцев он, вероятно, не станет релевантным кандидатом. Кроме того, у него могут возникнуть серьезные трудности в попытке выиграть следующие выборы. Об этом заявила политолог Наталья Елисеева.

Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

"Даже если внутрипартийные выборы республиканцев выиграет не Дональд Трамп и вместо него будет выдвинут другой кандидат, Байден все равно может потерпеть поражение из-за своего возраста, состояния здоровья, частых ошибок и слишком большой нагрузки", — отметила она.

По мнению эксперта, у нынешнего американского президента есть специфический круг советников, включающий пожилых людей, большинству из которых уже за 80. Самому Байдену исполнится 81 год в ноябре этого года. Поэтому избиратели могут не захотеть отдавать власть в руки людей, которые, возможно, не в полной мере способны адекватно управлять страной и принимать важные политические решения.

Но вероятность импичмента для Байдена оценивается как невысокая. Президента не могут отстранить от должности до окончания его срока, поскольку предыдущая попытка импичмента уже провалилась. Этот процесс крайне сложен в реализации, и не все представители американской элиты могут быть заинтересованы в его осуществлении. Однако, чтобы предотвратить повторное избрание Байдена, потребуется изменение мнения членов Демократической партии США, подводит итоги Елисеева, сообщает Вечерняя Москва.