Высший руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын в ближайшее время приедет в РФ. Его пригласил глава государства Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.
При этом пока не уточняется, когда именно лидер КНДР совершит официальный визит в Россию.
"По приглашению президента РФ Владимира Путина председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом", — сказано в заявлении пресс-службы.
В северокорейских изданиях появилась информация, что в рамках визита в РФ пройдёт встреча Ким Чен Ына и Путина.
Ранее политолог Иван Аркатов выразил уверенность в том, что лидеры России и КНДР обсудят в ходе переговоров вопросы, связанные с военным сотрудничеством. По его словам, разработкой этих вопросов занимался глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Предварительно, речь может пойти об обмене технологиями.
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