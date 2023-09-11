Бывший американский морпех Берлетик: уязвимые западные танки никак не помогут ВСУ

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Российские военные без труда уничтожают самую современную западную технику, которая не поверку оказалась для ВСУ практически бесполезной. Такое мнение высказал бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик.

Фото: openverse.org

Эксперт уверен, что западные танки никак не изменят ситуацию на поле боя в пользу ВСУ.

"Западные основные боевые танки не изменят ситуацию. Мы говорили о том, что они очень уязвимы, и что горят так же легко, как и все остальные боевые машины, которые были у Украины…", — сказал Берлетик в разговоре с The New Atlas.

Даже хвалёный британский танк "Челленджер-2" бессилен против опытных российских военных и их техники, добавил морпех.

Берлетик подчеркнул, что не бывает неуязвимых танков. Любой из них можно вывести из строя, если ударить в правильное место соответствующим оружием, а проблем с вооружением у России точно нет. Поэтому западные поставки оружия — это заведомо провальная идея, добавил эксперт.