Согласно заверению украинского президента Владимира Зеленского, коррупционные скандалы, которые нередки в последнее время в Незалежной, не имеют отношения к военной и финансовой помощи Запада.
"…Это не касается оружия наших партнеров, или денег на оружие, или денег для бюджета… Это не касается партнеров", — уточнил Зеленский в эфире телеканала CNN.
Ведущий телепрограммы напомнил Зеленскому и зрителям, что за время спецоперации Украину не раз сотрясали коррупционные дрязги.
Ранее журналисты Politico, цитируя дипломата из Западной Европы, сообщили, что в ЕС не отрицают, что Украина — это чрезвычайно коррумпированное государство.
А по сообщениям немецкой прессы, причиной отставки прежнего главы Минобороны Украины Алексея Резникова является коррупционный скандал в ВСУ.
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