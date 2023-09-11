Песков: продолжать зерновую сделку постоянно нельзя, раз она так и остаётся частично невыполненной

Постоянно продолжать зерновую сделку не получится, раз её часть, касающаяся России, так и остаётся невыполненной. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Нельзя бесконечно реализовывать сделку, если часть этой сделки не выполняется", — подчеркнул Песков в разговоре с РБК.

Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин уже несколько раз продлял соглашение исключительно по своей доброй воле, помня об ответственности РФ и о том, что она определяет продовольственную безопасность в мире.

"Но это не может продолжаться бесконечно", — добавил Песков.

Россия уведомила о своём выходе из зерновой сделки 18 июля, объяснив, что в отношении РФ Запад свою часть соглашения так и не выполнил.