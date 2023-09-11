Парк боевых самолётов Королевских ВВС настолько мал, что будет сметён, если Британия вступит в войну с Владимиром Путиным. Об этом пишет Daily Mail.
Издание отмечает, что Королевские военно-воздушные силы намного слабее российских ВКС. Соотношение истребителей не в их пользу: 169 против 1500.
Совершенство самолётов, как утверждают в британских ВВС компенсирует их небольшое количество, но в отчёте министерства обороны говорится, что страна находится в "опасном положении", заявил автор статьи.
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