Вооружённые силы Украины рассчитывают начать применять американские истребители F-16 в зоне спецоперации уже грядущей зимой, заявили аналитики. По их данным, инструкторы из США смогут подготовить не более 10 украинских лётчиков за пять месяцев.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.