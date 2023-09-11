WSJ: ВСУ рассчитывают поднять в небо F-16 уже этой зимой

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Вооружённые силы Украины рассчитывают начать применять американские истребители F-16 в зоне спецоперации уже грядущей зимой, заявили аналитики. По их данным, инструкторы из США смогут подготовить не более 10 украинских лётчиков за пять месяцев.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

Как уточняет The Wall Street Journal, Киев надеется, что если начать обучать лётчиков в сентябре-октябре, то истребители можно будет поднять в небо уже зимой.

"Если (обучение. — Прим. ред.) начнётся в этом или следующем месяце, небольшое число украинских пилотов истребителей могут быть готовы уже к февралю", — пишет WSJ.

Насколько оптимистичны расчёты Киева, издание сказать затруднилось. По данным аналитиков, американские власти выбирают всё наиболее "осторожный подход" к работе с киевским режимом.