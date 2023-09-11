Вооружённые силы Украины рассчитывают начать применять американские истребители F-16 в зоне спецоперации уже грядущей зимой, заявили аналитики. По их данным, инструкторы из США смогут подготовить не более 10 украинских лётчиков за пять месяцев.
Как уточняет The Wall Street Journal, Киев надеется, что если начать обучать лётчиков в сентябре-октябре, то истребители можно будет поднять в небо уже зимой.
"Если (обучение. — Прим. ред.) начнётся в этом или следующем месяце, небольшое число украинских пилотов истребителей могут быть готовы уже к февралю", — пишет WSJ.
Насколько оптимистичны расчёты Киева, издание сказать затруднилось. По данным аналитиков, американские власти выбирают всё наиболее "осторожный подход" к работе с киевским режимом.
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