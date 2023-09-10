Президент Мадуро: Венесуэла "рано или поздно" будет в БРИКС

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях сообщение, выражающее его убежденность в том, что Венесуэла в конечном итоге станет членом БРИКС. Это заявление последовало за его встречей с Дилмой Руссефф, президентом Нового Банка развития БРИКС.

Фото: openverse

Мадуро заявил: "У меня состоялась исключительная встреча с Дилмой Руссефф, президентом недавно созданного Банка развития БРИКС. Венесуэла — ваш партнер, союзник и друг. Мы внимательно наблюдаем за геополитическими событиями внутри БРИКС, которые служат мощной силой в формировании нового глобального порядка. Рано или поздно мы станем частью этой уважаемой семьи, где сможем поделиться своим венесуэльским опытом и принять участие в этих начинаниях, которые определяют судьбу человечества".

Стоит отметить, что Каракас официально подал заявку на вступление в эту международную организацию в начале августа.

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