Британские СМИ: Украина побеждает Россию, хоть на карте этих побед не видно

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СМИ Британии уже начали придумывать объяснения, почему ВСУ "побеждают" в противостоянии с Россией, хоть на карте этих побед не видно.

Фото: topwar.ru

Об этом сообщает политолог Владимир Корнилов.

Примером он приводит издание The Sunday Times, которое опубликовало колонку от "эксперта по РФ" Марка Галеотти. Тот призывает граждан Соединённого Королевства не смотреть на карты, чтобы не стать жертвой пропаганды Кремля и "пораженчества".

Такие советы британец объясняет формулой: "Цель важнее территории". Однако эксперт тут же признает огромные потери Украины от достижения данной "цели".

Но по всей вероятности, придуманная Западом цель оправдывает средства, подытожил Корнилов.