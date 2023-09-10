Одного из водителей кортежа президента США Джо Байдена уволили с работы, так как во время смены он решил подвезти частного клиента.
Инцидент произошёл во время саммита "Большой двадцатки" в Нью-Дели, сообщают индийские СМИ.
Местный водитель, нанятый для обслуживания мероприятия, решил не тратить время впустую, ожидая, пока американская делегация отправится на запланированную встречу, и решил подвезти местного бизнесмена, который является его постоянным клиентом.
"Водитель довез его (пассажира. — Прим. ред.) до отеля, служба охраны которого остановила автомобиль, увидев многочисленные стикеры, указывающие на принадлежность к кортежу Байдена", — пишет издание Indian Express.
Индийца отстранили от работы, хотя он утверждал, что его не предупреждали о запрет подобных поездок, но мужчина признался в желании подзаработать в служебное время.
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