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Водитель кортежа Байдена был отстранён за подвоз частного клиента на службе

0:59
Мир

Одного из водителей кортежа президента США Джо Байдена уволили с работы, так как во время смены он решил подвезти частного клиента.

Водитель кортежа Байдена был отстранён за подвоз частного клиента на службе
Фото: Openverse

Инцидент произошёл во время саммита "Большой двадцатки" в Нью-Дели, сообщают индийские СМИ.

Местный водитель, нанятый для обслуживания мероприятия, решил не тратить время впустую, ожидая, пока американская делегация отправится на запланированную встречу, и решил подвезти местного бизнесмена, который является его постоянным клиентом.

"Водитель довез его (пассажира. — Прим. ред.) до отеля, служба охраны которого остановила автомобиль, увидев многочисленные стикеры, указывающие на принадлежность к кортежу Байдена", — пишет издание Indian Express.

Индийца отстранили от работы, хотя он утверждал, что его не предупреждали о запрет подобных поездок, но мужчина признался в желании подзаработать в служебное время.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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