В США заявили о неминуемой победе России на Украине

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Бывший разведчик Вооруженных сил США, Скотт Риттер, заявил в интервью Sputnik, что западные страны стремятся минимизировать результаты победы России на Украине, сообщает Gazeta.ru.

Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0.

"На Западе возникла новая реальность, поскольку все поняли, что не могут достичь своих целей и задач на Украине. Теперь перед ними стоит дилемма, как смягчить последствия неминуемого поражения", — сказал он.

Риттер также считает, что если конфликт прекратится в настоящее время, можно представить, какими будут новые украинские границы. В противном случае судьба этой страны на текущих территориальных рамках будет под вопросом.

Он также подчеркнул, что в НАТО недооценили Россию, когда готовили украинское контрнаступление, недооценивая Вооруженные силы РФ. Однако эффективно организованная российская оборона препятствовала альянсу достичь своих целей.

Ранее 9 сентября бывший аналитик ЦРУ, Ларри Джонсон, заявил, что США скрывают правду и дезинформируют относительно контрнаступления Вооруженных сил Украины. По его мнению, битва за Бахмут (Артемовск) была последней большой схваткой между конфликтующими сторонами, но западные страны не понимают российских тактик обороны.