Эксперт: удар по зданию МВД Кривого Рога ликвидировал 20 западных наёмников ВСУ

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Вооружённые силы России нанесли удар баллистической ракетой по зданию МВД в Кривом Роге, за которым последовали любопытные публикации в западных СМИ.

Фото: Telegram-канал "Военкор Котенок"

Интересное совпадение отметил военный эксперт Сергей Колясников в своём Telegram-канале.

Вскоре после атаки появилось сообщение о гибели американского наёмника Джерико Скай Магаллона, он же Джерико Уокер, рассказал специалист.

"Родственники Магаллона сообщили, что "Джерико погиб вчера вместе с 19 другими добровольцами", — написал Колясников.

Он напомнил, что наёмник был известным карателем и убийцей, который участвовал в расстреле сдавшихся в плен российских солдат в селе Петропавловка осенью 2022 года.

"В общем, хорошо прилетело по Кривому Рогу, если одних иностранных наёмников накрошило аж 20 рыл. Земля стекловатой", — резюмировал военный эксперт.