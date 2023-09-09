Вооружённые силы России нанесли удар баллистической ракетой по зданию МВД в Кривом Роге, за которым последовали любопытные публикации в западных СМИ.
Интересное совпадение отметил военный эксперт Сергей Колясников в своём Telegram-канале.
Вскоре после атаки появилось сообщение о гибели американского наёмника Джерико Скай Магаллона, он же Джерико Уокер, рассказал специалист.
"Родственники Магаллона сообщили, что "Джерико погиб вчера вместе с 19 другими добровольцами", — написал Колясников.
Он напомнил, что наёмник был известным карателем и убийцей, который участвовал в расстреле сдавшихся в плен российских солдат в селе Петропавловка осенью 2022 года.
"В общем, хорошо прилетело по Кривому Рогу, если одних иностранных наёмников накрошило аж 20 рыл. Земля стекловатой", — резюмировал военный эксперт.
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