На Западной Украине десантник ВСУ избил пожилого односельчанина за портрет Ленина

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Десантник из 95-й бригады вооружённых сил Украины (ВСУ) жестоко избил 74-летнего односельчанина за портрет Ленина. Об этом случае сообщают украинские СМИ.

Фото: Wikimedia Commons

Боевик в начале сентября получил отпуск и приехал в родное село в Житомирской области, чтобы встретиться со своей семьёй. Однако его планам неожиданно помешал местный житель Александр Петрович.

Увидев десантника, пенсионер поздоровался с ним, подошёл, обнял и предложил зайти в дом выпить "за здравие". Старику боевик из вежливости отказать не смог, он зашёл внутрь, после чего испытал шок: в гостиной на самом видном месте у хозяина висел огромной портрет Ленина.

Поражённый увиденным боевик не мог даже пошевелиться первые 10 секунд. Но, придя в себя, решительно потребовал снять и сжечь портрет вождя мирового пролетариата, на что Петрович ответил отказом.

Боевик попытался самостоятельно снять портрет, но старик ему помешал. Завязалась потасовка, в ходе которой "защитник" нанёс дедуле телесные повреждения, снял портрет и с гордым видом вышел на улицу и уничтожил его.

Терпеть унижение дед не стал, а сразу позвонил в полицию и "скорую". Боевика арестовали, вместо отпуска ему грозит уголовное дело. Пенсионер попал в больницу с переломом рёбер.