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В Турции назвали "крайне низкими" шансы Армении на вступление в НАТО

Мир

Бывший представитель Турции в НАТО, Онур Оймен, заявил, что вероятность того, что Армения станет членом альянса, крайне низкая, исходя из возможного применения вето Анкарой и другими членами НАТО, сообщает РИА Новости.

В Турции назвали "крайне низкими" шансы Армении на вступление в НАТО
Фото: Wikipedia

"Если несколько стран решат воспользоваться правом вето, то Армения не сможет присоединиться к НАТО. Позиция Турции в некоторых вопросах хорошо известна, поэтому, на мой взгляд, шансы Армении на вступление в альянс крайне малы, и не стоит даже предполагать, каковы могут быть результаты потенциального голосования". — отметил Оймен.

Он также подчеркнул, что на данный момент вопрос о вступлении Армении в НАТО не находится в приоритете организации.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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