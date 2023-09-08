В Турции назвали "крайне низкими" шансы Армении на вступление в НАТО

Бывший представитель Турции в НАТО, Онур Оймен, заявил, что вероятность того, что Армения станет членом альянса, крайне низкая, исходя из возможного применения вето Анкарой и другими членами НАТО, сообщает РИА Новости.
"Если несколько стран решат воспользоваться правом вето, то Армения не сможет присоединиться к НАТО. Позиция Турции в некоторых вопросах хорошо известна, поэтому, на мой взгляд, шансы Армении на вступление в альянс крайне малы, и не стоит даже предполагать, каковы могут быть результаты потенциального голосования". — отметил Оймен.
Он также подчеркнул, что на данный момент вопрос о вступлении Армении в НАТО не находится в приоритете организации.
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