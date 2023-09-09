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Cureus: В США женщина родила ребенка через 11 недель после смерти

2:44
Мир

Ребенок появился на свет здоровым, несмотря на то, что организм его матери функционировал только благодаря медицинским аппаратам. Родственники настаивали на том, чтобы врачи предприняли все возможные меры, чтобы дать ребенку шанс на жизнь. Специалисты из Университета здравоохранения Флориды описали необычный клинический случай, история болезни пациентки была опубликована в журнале Cureus.

Cureus: В США женщина родила ребенка через 11 недель после смерти
Фото: openverse.org

Женщина обратилась за медицинской помощью, жалуясь на головную боль и судороги в ногах. У нее была анамнез гипертонии, но ранее не выявлялось никаких других хронических заболеваний. На момент обращения она находилась на 22-й неделе беременности.

Врачи поставили диагноз субарахноидального кровоизлияния. Чтобы поддержать жизнь пациентки, была выполнена экстренная интубация трахеи — введена эндотрахеальная трубка, после чего она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает doctorpiter. ru. Компьютерная томография выявила отек головного мозга, поэтому была выполнена вентрикулостомия — наружный желудочковый дренаж, чтобы снизить внутричерепное давление.

После этого беременную женщину поместили в реанимацию, но, несмотря на все усилия медицинского персонала, ее не удалось спасти — была констатирована смерть головного мозга. Этот диагноз давал право согласно законодательству отключить пациента от медицинских аппаратов.

Тем не менее, родственники женщины настаивали на поддержании беременности и рождении ребенка. Врачи провели консультацию, на которой было принято решение о том, что есть вероятность, что младенец родится здоровым. В течение 11 недель женщина находилась под постоянным медицинским наблюдением, а акушерка даже дежурила у ее постели.

На 33-й неделе беременности было выполнено кесарево сечение, и ребенок появился на свет здоровым, получив 8 баллов из 10 по шкале Апгар. Его вес составил 2 килограмма 142 грамма.

Младенец чувствовал себя хорошо, и спустя пять дней его выписали из больницы. После этого мать была отключена от аппарата искусственной вентиляции легких.

Медики отмечают, что такие случаи редки, но не уникальны. Врачи по всему миру стараются предпринять максимум усилий, чтобы продолжить беременность даже после смерти мозга матери. Однако результаты могут быть разными: некоторые младенцы могут погибнуть в утробе или через несколько дней после рождения.

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Таджикская женщина родила 24 ребенка
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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