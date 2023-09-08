Американская пресса обвинила бизнесмена Илона Маска в том, что в прошлом году он сорвал удары ВСУ по Крымскому мосту.
Бизнесмен отвергает это, однако признаёт, что в Крыму его сеть Starlink, которой хотели пользоваться террористы Киева, не работала, хотя ВСУ и обращались с просьбой включить оборудование на всём черноморском протяжении Крыма. Но он отказался, опасаясь эскалации конфликта, пишет "Царьград".
"Маск действительно боится, что в отношении его спутников будут приняты какие-то контрсанкции. Их ведь можно и не сбивать, а достаточно высыпать рядом с ними коробку гвоздей и всё, спутниками кранты. Есть и другие небоевые методы вывести спутники из строя. Так что, Маск боится, что Россия огрызнётся", — комментирует телеканалу подполковник ФАПСИ в отставке, кандидат физико-математических наук Андрей Масалович.
Также эксперт отметил, что сегодня есть силы, которые очень хотят максимально накалить градус противостояния, чтобы кто-то по кому-то ударил ядерным оружием. Илон Маск понимает это, и поэтому участвовать в таком не желает.
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