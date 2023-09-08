Авторы американского издания Politico объяснили, что заставило Илона Маска воспрепятствовать атаке ВСУ на Крым.
Миллиардер США Илон Маск, по сообщению Politico, перед тем, как отключить Starlink близ Крыма, переговорил с послом РФ в Вашингтоне Анатолием Антоновым, который убедил американского предпринимателя в том, что Россия ответит на наступление на Крым ядерным ударом.
Ранее Илон Маск заверил, что что не вырубал Starlink для ВСУ около Крыма.
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