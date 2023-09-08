Момент удара ракетой по зданию полиции в Кривом Роге попал на видео

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Момент, как утверждается, удара российской ракетой по зданию полиции в Кривом Роге Днепропетровской области попал на видео. Запись опубликовали в украинских Telegram-каналах.

Момент удара ракеты по зданию полиции в Кривом Роге

Напомним, о попадании по полицейскому участку стало известно сегодня, 8 сентября.

По некоторым данным, во время удара силовики и командование ВСУ проводили совещание. Украинские власти подтвердили, что погиб один полицейский, ещё девять ранены. Однако судя по мощнейшему взрыву погибших и раненых может быть гораздо больше.