Момент, как утверждается, удара российской ракетой по зданию полиции в Кривом Роге Днепропетровской области попал на видео. Запись опубликовали в украинских Telegram-каналах.
Напомним, о попадании по полицейскому участку стало известно сегодня, 8 сентября.
По некоторым данным, во время удара силовики и командование ВСУ проводили совещание. Украинские власти подтвердили, что погиб один полицейский, ещё девять ранены. Однако судя по мощнейшему взрыву погибших и раненых может быть гораздо больше.
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