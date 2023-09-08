Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что темпы боевых действий, введения санкций против РФ и поставок Киеву западного оружия замедляются.
"Это есть, мы это признаем. Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до предоставления оружия. Когда некоторые партнёры говорят: так что там с контрнаступлением, когда будет следующий шаг? Мой ответ: на сегодняшний день наши шаги наверняка быстрее, чем новые санкционные пакеты", — высказался лидер киевского режима на встрече "Ялтинской европейской стратегии".
Также он призвал передать Украине больше оружия для ускорения наступления, в том числе истребители.
Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что не отключал "Старлинк" для ВСУ в районе Крыма.
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