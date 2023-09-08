Эксперт Козюлин: популярность Зеленского падает, а недовольство в ВСУ растёт

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Будущее президента Украины Владимира Зеленского будет зависеть от ситуации на линии соприкосновения. Однако он уже начал терять прежнюю популярность в своей стране. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем МИД РФ Вадим Козюлин.

Фото: openverse.org

По его словам, один из вариантов дальнейшей судьбы Зеленского — свержение представителями ВСУ. Он добавил, что это может произойти на фоне больших успехов российской армии и серьёзных потерь в рядах украинских войск.

"Популярность Зеленского падает, недовольство в ВСУ растёт. К нему накопилось достаточно претензий, в том числе коррупция, популизм, который он иногда ставит выше боевых, экономических или социальных задач. Вопросы к нему накопились, поэтому при плохом сценарии свержение может случиться", — сказал Козюлин.

Отвечая на вопрос Pravda.Ru о том, чем Зеленский будет заниматься в будущем, эксперт допустил, что он начнёт писать книги и мемуары.

"Рассказывать о том, как он всё хорошо организовал, а его плохо понимали", — резюмировал специалист.

Ранее отставной полковник ВС США Дуглас Макгрегор заявил, что среди украинских военнослужащих ведутся переговоры о свержении Зеленского.